L’assessore regionale allo Sviluppo economico in visita a due aziende

A Biassono il confronto con le imprese del territorio: doppia tappa tra innovazione e manifattura dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi.

L’assessore regionale fa tappa a Biassono

Venerdì 6 febbraio, giornata dedicata al dialogo con il tessuto produttivo locale, s è svolta la visita a due importanti realtà biassonesi alla presenza dell’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, del sindaco borgomastrodi Biassono, Luciano Casiraghi, e dell’assessore al Commercio e alle Attività Produttive, Silvia Manzoni. Un’occasione di confronto diretto con le aziende per approfondire attività, prospettive e necessità operative.

Prima tappa alla Mimete

La prima tappa ha riguardato Mimete srl, azienda del gruppo Fomas e start-up nata a Biassono nel 2017, specializzata nello sviluppo, produzione e caratterizzazione di polveri metalliche sferiche di alta qualità destinate al mercato della stampa 3D. Una realtà ad alto contenuto tecnologico che opera in settori strategici come power generation, oil & gas, industria, aeronautica, spazio e difesa. L’azienda conta oggi 25 dipendenti ed è in fase di crescita ed espansione.

Seconda tappa alla Mg Weld

Il percorso è poi proseguito alla Mg Weld srl, impresa manifatturiera attiva nella saldatura e nella lavorazione metallica, guidata dal titolare biassonese Enea Mariani. La società impiega 13 addetti ed è una presenza consolidata nel comparto.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 10 febbraio 2026.