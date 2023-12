L'assessore regionale in visita alla soffieria

L'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, in visita alla soffieria De Carlini di Macherio.

Visita alla Soffieria

E' rimasta letteralmente incantata dalle opere d'arte realizzate nella soffieria De Carlini in viale Regina Margherita. Ieri mattina (martedì 12 dicembre 2023) l'assessore regionale Barbara Mazzali è stata accolta dalla signora Rosa Adele, 90 anni, che si dedica con passione alle decorazioni e dal titolare Luca Terruzzi tramanda, alla terza generazione, una tradizione di creazioni e addobbi realizzati rigorosamente in Brianza. Al loro fianco anche il sindaco, Franco Redaelli, e il vice Silvano Resnati.

"L'assessore regionale con delega al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, ha visitato un'eccellenza dell'artigianato italiano e lombardo: la soffieria De Carlini di Macherio, che dal 1947 crea delle vere e proprie opere d'arte che allietano il Natale nelle case di tutto il mondo" il commento del sindaco.

Bandiera del made in Brianza

Da oltre mezzo secolo esporta la creatività e il made in Brianza nel mondo. Nel 2010 la soffieria De Carlini, storica azienda di viale Regina Margherita che produce addobbi natalizi e articoli da regalo in vetro, è stata premiata dalla Camera di Commercio. Una realtà artigianale nata nel 1947 su iniziativa di Enrico De Carlini e portata avanti dai suoi eredi. Oggi l'azienda è condotta da Luca Terruzzi, che si avvale dell'esperienza dei genitori, il compianto Giulio Terruzzi (mancato nel 2021) e Rosadele De Carlini, figlia del fondatore. L'avventura imprenditoriale iniziò con la produzione delle classiche sfere per l'albero di Natale, per poi continuare con le prime figure di animali. La svolta è arrivata a cavallo tra gli anni '50 e '60 con le prime fiere internazionali del giocattolo a Milano. Lì i titolari conobbero cultura e gusto del mercato estero, in particolare americano: la produzione cominciò a diversificarsi e nacquero i clown, le ballerine, i soldatini, fino alle sofisticate bambole odierne. Creazioni che possono essere ammirate nell'outlet che si trova presso l'azienda. L'esportazione rappresenta il 90 per cento del fatturato (principalmente verso gli Usa, poi Russia, Giappone, Belgio e Inghilterra).

