L’assessore si è laureata: ora è dottoressa... bis

Ora potete chiamarla dottoressa... bis. Valentina Besana, classe 1995, assessore a Cultura, Politiche giovanili e Associazioni a Veduggio con Colzano, venerdì ha conseguito la laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee all’Università degli Studi di Milano.

«Esperienze didattiche museali con la lingua e la cultura spagnola: casi di studio e proposta di laboratorio didattico in spagnolo L2», il titolo della tesi, quest’ultima nata dalla «mia esperienza in materiale culturale e comunicazione», ha spiegato l'assessore Besana.

«E’ una mappatura inedita dei musei riconosciuti da Regione Lombardia e dei musei del Sistema Museale Trentino per quanto riguarda l’offerta didattica museale in lingua straniera, nello specifico in spagnolo e sulla cultura spagnola - ha proseguito l'assessore Valentina Besana - Dunque il censimento di due enti territoriali diversi, regione (in cui risiedo) e la provincia autonoma di Trento. I dati raccolti riscontrano delle criticità per cui abbiamo elaborato una proposta didattica specifica in lingua spagnola sotto forma di format, per gli studenti dei liceali linguistici livello B1-B2 con l’obiettivo ambizioso di un’eventuale adozione nei musei che ancora non la propongono».