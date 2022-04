L'associazione Arca cresce, 13 nuovi volontari

Giussano

Dopo il corso di formazione è arrivato il diploma e da maggio tirocinio in hospice

Diploma per 13 nuovi volontari dell'associazione Arca, che a conclusione del corso di formazione sono entrati a far parte della grande famiglia che opera da oltre 30 anni in hospice, accanto ai malati terminali.

Consegna degli attestati e del camice arancione

Maria Grazia Bordone, Marisa Brambilla, Pietro Bugada, Carlo Canali, Rosalba Casabona, Paolo Daniel, Renzo Gaslini, Rosa Pantaleo, Carola Porro, Sabrina Pozzoli, Lia Mosca, Maura Redaelli, Gabriella Zanutto sono i nuovi volontari sono i nuovi volontari Arca . Giovedì 21 aprile si è concluso il corso organizzato dall'associazione per diventare "camici arancioni" ed entrare a far parte della grande famiglia Arca che ormai da più di 30 anni opera in hospice, accanto ai malati e alle loro famiglie.

Nove lezioni per un totale di 18 ore, per avvicinarsi al mondo delle cure palliative, ma soprattutto per imparare a stare vicini e prendersi cura degli ospiti che entrano in struttura.

La famiglia Arca cresce

I 13 volontari andranno ad aggiungersi ai 30 che già sono attivi e che si occupano dell'assistenza, in supporto con gli infermieri del reparto, ma anche dell'accoglienza e di organizzare eventi e promuovere con diverse iniziative l'associazione.

Dal prossimo mese inizieranno poi ad affiancare i veterani: si passerà quindi dalla teoria alla pratica, con turni settimanali in accoglienza e in reparto. E dopo il percorso di affiancamento, d8 circa due settimane, i tirocinanti, saranno a tutti gli effetti camici arancioni. "La nostra famiglia si allarga e grazie a questi 13 nuovi volontari il nostro gruppo si rinnova e cresce - ha sottolineato il presidente Mario Caspani- in questi nove incontri di formazione hanno potuto conoscere in modo approfondito la realtà del volontariato vicino ai malati terminali, ma anche il mondo delle cure palliative. Ora sono pronti ad indossare il camice arancione e dare sollievo e vicinanza agli ospiti in hospice".