L'associazione Caduti alza bandiera bianca: "Non c'è ricambio, chiudiamo i battenti"

L’associazione dei Caduti di Villasanta alza bandiera bianca. Festa del "4 Novembre" amara per il sodalizio dedicato alle famiglie di chi ha sacrificato la propria vita sui campi di battaglia, che nelle prossime chiuderà definitivamente i battenti dopo oltre 70 anni di onorato servizio.

L’annuncio della chiusura è arrivato domenica, proprio in concomitanza della Festa dell'Unita Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Una decisione drastica, ma inevitabile, assunta a causa della mancanza di volontari e di un ricambio generazionale che, più o meno fisiologicamente, non c’è stato nel corso di questi decenni:

"Lo statuto prevede che per rimanere in vita l’associazione debba essere presieduta da un Consiglio direttivo, che però non si riuscirà a formare alla scadenza di questo mandato - spiega il presidente Claudio Arrigoni - Questo perché ormai i soci che ne fanno parte sono molto in là con gli anni, me compreso, e purtroppo non è stato possibile individuare qualcun altro che si facesse carico di questo impegno"