L'associazione La Fara ha un nuovo presidente

Un nuovo direttivo per l’associazione «La Fara» di Biassono.

La Fara

Sabato pomeriggio si sono svolte le elezioni tra i soci fondatori per il rinnovo del Consiglio di coordinamento dell’associazione che si propone di contribuire a divulgare lo studio e la diffusione del federalismo e dell’autodeterminazione dei popoli. Presenti all’incontro Alessio Anghileri, Sergio Motta, Siro Villa, Maurizio De Ponti, Giovanni Bolis e il consigliere regionale Andrea Monti (e con delega Antonio Magri).

Eletto il nuovo presidente

All’unanimità, nel ruolo di presidente, è stato eletto Alessio Anghileri, ex vicesindaco di Biassono, che sarà affiancato per i prossimi quattro anni dall’amministratore Siro Villa e dal segretario Maurizio De Ponti. «Sono molto soddisfatto della composizione del direttivo, snello e coeso – ha commentato il neo presidente Anghileri – Ringrazio i partecipanti per aver dedicato un pomeriggio di sabato all’associazione: ulteriore testimonianza che c’è entusiasmo e gran voglia di ripartire con le attività dell’associazione».

La prima iniziativa

La prima iniziativa in programma è la tradizionale «casolada», appuntamento a tavola con gli associati giunto alla terza edizione, che si svolgerà venerdì 18 novembre al bar Corona di Biassono (per prenotazioni: 339-3280211). Dopo questa iniziativa verrà aperta la campagna di tesseramento al sodalizio. In agenda ci sono anche l’assemblea di tutti gli iscritti e un incontro pubblico con esponenti della Catalogna.