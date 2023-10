L’Associazione Micologica Bresadola compie 50 anni

L’Associazione Micologica Bresadola di Desio festeggia il suo 50esimo compleanno. Le celebrazioni si sono svolte domenica 8 ottobre in Villa Tittoni. In tanti hanno voluto essere presenti per festeggiare insieme questo importante traguardo.

Cinquant'anni di impegno in città

Fondata nel 1973, l’Associazione Micologica Bresadola ha festeggiato il suo 50esimo compleanno nella giornata di domenica 8 ottobre in Villa Tittoni dove, per l’occasione, sono state esposte oltre 200 specie di funghi differenti.

“Quest’anno la nostra associazione ha compiuto 50 anni pieni di ricordi e ricchi di tante iniziative che abbiamo portato avanti. Ringrazio tutti i presenti e l’Amministrazione”, ha affermato il presidente dell’associazione, Renato Merati.

Presente inoltre uno dei soci dell’associazione desiana, Bruno Sala che 50 anni fa fondò il gruppo insieme a Luigi Colombo, Raffaele Colombo, Giordano Marzorati, Pierino Borgonovo, Eugenio Casagrande e Guido Sormani.

Le parole del sindaco Simone Gargiulo

Durante la cerimonia il sindaco, Simone Gargiulo, ha affermato:

“Grazie all’Associazione Micologica Bresadola per tutto ciò che fa e che ha fatto in questi 50 anni, per il suo impegno e per le iniziative, ad esempio quelle organizzate nelle scuole, volte alla formazione dei ragazzi”.

Sono intervenuti anche l’assessore alla Cultura Samantha Baldo e il vicesindaco Andrea Villa, che hanno rimarcato: