L'associazione Senza Confini chiude i battenti dopo 15 anni

Dopo 15 anni di iniziative finalizzate a dare voce ai «Giusti» ha chiuso definitivamente i battenti l’associazione di promozione sociale e culturale Senza Confini. La cessazione dell’attività risale all’anno scorso, ma solo ora il sodalizio ha deciso di congedarsi ufficialmente, salutando tutti in occasione della proiezione del film «I bambini di Gaza», lunedì 20 maggio alle 21 al Politeama di Seveso.

Il «Bosco dei Giusti» all’ex Polveriera di Solaro e il Comitato delle Pietre d’inciampo di Monza e Brianza «sono stati l’esempio tangibile di questo percorso e dei numerosi testimoni che si sono susseguiti nei nostri progetti», prosegue, spiegando le ragioni che hanno portato a questa drastica decisione:

«Purtroppo il Covid e a seguire le nuove normative del terzo settore hanno schiacciato questa piccola associazione che nonostante numerosi tentativi non è più riuscita a proseguire».

«Ma ci auguriamo di aver posato tanti piccoli semi nelle terre fertili di Brianza che diano, in un futuro prossimo, frutti di pace» e «ci è parso importante rivedere tutti coloro che ci hanno seguito in questi anni attraverso un film che parla di amicizia, di libertà e di uguaglianza. Speriamo di vedere tante persone per un saluto “Senza confini”».