L'Associazione Sportiva Pakitalia chiede una palestra per allenarsi

Desio

Si è rivolta all'assessore Ghezzi, che ha risposto: "Basterà mettere la richiesta nel piano palestre e penso che uno spazio lo troveremo in tempi rapidi".

L'Associazione Sportiva Pakitalia chiede al Comune di Desio uno spazio per allenarsi, disponibile per uno sport tipico del Pakistan, simile alla pallavolo.

L'Associazione Sportiva Pakitalia si è rivolta all'Amministrazione

L'incontro con l’associazione, che riunisce pallavolisti di origine pakistana, si è tenuto in municipio con l’assessore, Luca Ghezzi e il sindaco, Simone Gargiulo. Portavoce di Pakitalia è il desiano Nazir Chaudhry Shahid, di origine pakistana, ma in Italia dal 1995, dove lavora come saldatore ed è un volontario in molte associazioni cittadine: "Dove vedo che c’è possibilità di fare qualcosa sono il primo della fila. Ci ha fatto molto piacere l’accoglienza del sindaco e dell’assessore", ha detto Nazir Chaudhry Shahid.

Gli atleti cercano una palestra per potersi allenare

L’associazione è nata nel maggio 2017 a Legnano, a Desio ha sede operativa in via Fabio Filzi e riunisce dei giocatori di medio-alto livello di pallavolo di origine pakistana, che vengono da tutto il circondario brianzolo e non solo ovvero, Lissone, Desio, Seregno. Cercano una palestra dove potersi allenare durante la stagione fredda. Per ora infatti sono costretti a muoversi fino a Brescia per allenarsi e disputare tornei. D’estate hanno sempre usato spazi all’aperto. "Ci siamo iscritti all’Albo delle associazioni, il Comune poi ci farà sapere le disponibilità delle palestre. Attendiamo e speriamo di avere al più presto un riscontro". L’assessore Luca Ghezzi ha così risposto: "Il nostro indirizzo è quello di fare arrivare più nuove proposte possibili per lo sport a Desio. Adesso che abbiamo ricevuto la richiesta basterà riuscire a metterlo nel piano palestre e penso che uno spazio lo troveremo in tempi rapidi".