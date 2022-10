L’Associazione Tennis aumenta le tariffe per fronteggiare i rincari di gas ed elettricità

Tariffe all’insù del trenta per cento per far fronte all’incremento del costo di elettricità e gas.

Lo annuncia l’Associazione Tennis Cesano tramite i suoi canali ufficiali: «A causa del continuo aumento del costo di elettricità e gas, l’Associazione Tennis Cesano si vede costretta ad aumentare le tariffe orarie di circa il 30 per cento rispetto a quelle che venivano applicate nella stagione sportiva passata - il messaggio - Tale aumento si rende necessario per consentire la sostenibilità della struttura. Confidiamo nella vostra comprensione».

Le nuove tariffe entreranno in vigore il 10 ottobre, allo scattare della stagione invernale, «quando copriamo i tre campi che d’estate lasciamo scoperti» spiega Emanuele Maffezzoni, consigliere e segretario del sodalizio che ha la sua base in via Po, al centro sportivo Mario Vaghi.

«L’elettricità per tenere in piedi i palloni pressostatici incide tantissimo sul nostro bilancio: le strutture hanno bisogno di un generatore elettrico per l’aria, in funzione ventiquattro ore su ventiquattro, e i costi sono esorbitanti». Con la spesa per il gas che, si stima, passerà da 32mila a qualcosa come 100mila euro all’anno, e con l’elettricità destinata a raddoppiare, per raggiungere la spesa di 50mila euro, l’associazione che dal 1989 gestisce i cinque campi al centro sportivo comunale non ha avuto altra scelta.

«Scelta dolorosa, ma inevitabile» rimarca Maffezzoni. A conti fatti, chi prima pagava 24 euro per giocare dopo le 18, ora ne pagherà 32, mentre chi ne pagava 19 per giocare al mattino e al pomeriggio, ne dovrà versare 25. «Gli aumenti delle tariffe ci preoccupano, temiamo ricadute sull’utenza, perché con la crisi generale magari le famiglie rinunceranno a iscrivere i figli al corso di tennis, ma davvero non avevamo alternative» ribadisce il segretario. Nell’anno 2021-2022 i tesserati dell’Associazione Tennis Cesano, che fino a tre anni fa vantava una squadra in seria A2, erano 160. E 130 gli iscritti alla scuola tennis.

Si valutano modifiche agli orari di apertura e chiusura

Aumenti delle tariffe a parte, l’associazione ha studiato una soluzione per far fronte al caro gas ed energia che rischia di mettere in ginocchio l’attività sportiva portata avanti con impegno e passione da più di trent’anni: «Stiamo valutando per i mesi più freddi, dicembre e gennaio, di aprire più tardi la mattina, e chiudere prima la sera - spiega il responsabile della segreteria - Invece a marzo, appena le temperature lo consentiranno, scopriremo i campi per incidere il meno possibile sulle spese. Ovviamente se a marzo saremo ancora noi i gestori...». L’Associazione Tennis ha infatti in gestione i cinque campi fino al prossimo fine febbraio. Il contratto, scaduto ad agosto, è stato rinnovato dal Comune per altri sei mesi. Una proroga agli stessi patti e condizioni del contratto in vigore dal 2015, in attesa della nuova gara per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto tennistico.

L'appello del segretario

Alle istituzioni, tutte, locali e non, il segretario Maffezzoni rivolge un appello: «Veniteci incontro: se i costi di gestione continueranno ad aumentare saremo costretti a chiudere. Se non si inverte la rotta la situazione diventerà insostenibile. Fortunatamente abbiamo un piccolo cuscinetto da parte che ci consente di passare la stagione invernale, ma se gli iscritti non arriveranno e i costi aumenteranno, l’anno prossimo avremo serie difficoltà a rimanere in piedi».