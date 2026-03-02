L’Associazione Volontari corre spedita: “Nel 2025 oltre 34mila chilometri al servizio della comunità”

L’Associazione Volontari Carnate, attiva senza interruzioni dal 1994, conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per la Brianza. A dirlo sono i numeri. Quelli dell’Area Trasporti relativi al 2025: più di 34.000 chilometri percorsi e quasi 1.000 prestazioni effettuate a favore di anziani, persone fragili e cittadini con difficoltà di mobilità.

L’Associazione Volontari corre spedita

Il servizio, che accompagna gli utenti verso ospedali, ambulatori e centri socio-assistenziali, è stato presentato in dettaglio durante la riunione periodica dell’Area Trasporti svoltasi sabato pomeriggio. L’incontro, coordinato dal responsabile dell’area Attilio André, ha permesso ai volontari di fare il punto sull’attività dell’anno appena concluso e di guardare con ottimismo al futuro. A rendere possibile questo straordinario risultato sono stati 25 volontari impegnati con una flotta di tre autoveicoli, due dei quali attrezzati per il trasporto di persone con disabilità.

In viaggio per i più fragili

Un lavoro svolto in perfetta sintonia con i Servizi sociali del Comune di Carnate: proprio in questi giorni è stata rinnovata la convenzione per tutto il 2026, segno concreto della fiducia dell’amministrazione nella qualità e nell’affidabilità del servizio:

“Dal 1994 ad oggi abbiamo accompagnato migliaia di carnatesi – sottolineano dall’associazione guidata dalla presidente Carla Bono – ma il nostro impegno non si ferma al semplice trasporto: offriamo ascolto, vicinanza umana e sostegno concreto alle famiglie che vivono momenti di fragilità”.

Un nuovo mezzo per la solidarietà

Di fronte alla crescente domanda di mobilità sociale, l’Associazione Volontari Carnate ha deciso di fare un passo ulteriore. E proprio in questo periodo è partita una raccolta fondi per acquistare un nuovo autoveicolo che permetterà di ampliare e potenziare il servizio: “Il contributo della comunità sarà determinante per continuare a garantire continuità e qualità a un servizio essenziale per tanti cittadini”, spiegano i volontari. Una squadra sempre al lavoro e sempre aperta: chi desidera diventare volontario, sostenere il progetto con una donazione o semplicemente avere informazioni sul servizio può contattare l’associazione ai numeri 039 6829310 — 351 4453535. Perché, come recita lo slogan dell’associazione, ogni viaggio è un gesto di cura.