L'astronauta Paolo Nespoli a cena con i compagni di classe veranesi

Cena di leva per i coscritti del 1957, con un compagno di classe davvero speciale e molto famoso...

Coscritti in festa

L’astronauta Paolo Nespoli, nel weekend ha fatto tappa nel suo paese d’origine, dopo un breve viaggio a Roma, appositamente per rivedere i vecchi amici di Verano. Amici con i quali ha frequentato le scuole elementari e medie a cui è rimasto legato negli anni. I suoi viaggi tra le stelle non l’hanno infatti mai allontano dai suoi affetti - la sua famiglia d’origine vive infatti in paese - ma anche dai compagni di scuola, dell’oratorio e di gioventù.

Emozioni e ricordi per i 65enni

La classe 1957 ha festeggiato i 65 anni con una bella cena alla Limonia, preceduta dalla messa. Tante le emozioni e i ricordi che i vecchi amici hanno rivissuto durante il banchetto che si è concluso con una grande torta celebrativa, che proprio AstroPaolo ha tagliato. Un sessantacinquesimo compleanno davvero indimenticabile per il gruppo... «E’ stata la migliore serata della nostra leva», hanno commentato i compagni.