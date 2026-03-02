L’auditorium a disposizione delle associazioni.

Auditorium dell’Omni nuovo spazio anche per le associazioni

Concluso il periodo di rodaggio iniziale, in cui è già stato avviato un programma di eventi a cura delle associazioni e dell’Amministrazione comunale di Vimercate, a seguito della sigla della convenzione con la Provincia di Monza e Brianza per la gestione, l’auditorium del Centro scolastico Omnicomprensivo, è ora ufficialmente a disposizione, con i suoi 368 posti a sedere, delle associazioni vimercatesi, che avranno

l’opportunità di organizzare eventi, iniziative culturali, incontri e molto altro.

Ad ufficializzarlo è stato il Comune di Vimercate in una nota in cui spiega che:

“L’utilizzo dell’auditorium è legato a singoli eventi ed è a pagamento, secondo le tariffe stabilite dal Comune che coprono i costi della gestione di apertura, chiusura e tecnica necessaria. Sul sito comunale sono disponibili i moduli, le linee guida con il dettaglio delle tariffe, le norme di sicurezza, il piano di emergenza e di evacuazione a questo indirizzo”.

Ecco cosa fare

In particolare le associazioni che ne faranno richiesta dovranno occuparsi di: verificare la disponibilità dello spazio, scrivendo all’ufficio comunale di riferimento per il proprio ambito di attività, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data richiesta; compilare la richiesta di utilizzo dopo aver ricevuto conferma della disponibilità, e inviarla al protocollo comunale, all’ufficio competente per ambito, alla Polizia Locale e alla Cooperativa Alboran; prendere visione di tutti gli allegati alla domanda di concessione, che disciplinano obblighi e responsabilità connesse all’utilizzo dello spazio; effettuare il pagamento dovuto, prima della data di utilizzo, secondo le modalità indicate dall’ufficio competente e riportate nel modulo di richiesta.

“Presto diventerà teatro civico”