L'auditorium delle scuole intitolato a Reitano

L’auditorium della scuola di Agrate intitolato al maestro di musica dal cognome illustre. Porterà il nome di Franco Reitano, fratello del mitico Mino, l’aula più grande dell’istituto scolastico di via Battisti, ad Agrate.

Aveva insegnato Educazione musicale ai ragazzi

Questo è quanto ha deciso la scorsa settimana la Giunta comunale, che accolto la proposta avanzata dalla famiglia Reitano (originaria della Calabria, ma da decenni ad Agrate), che ha già ottenuto anche il via libera del Collegio docenti dell’istituto comprensivo "Bontempi".

Fratello di Mino, era morto 10 anni fa

Secondo dei quattro fratelli Reitano (il primo era Mino, scomparso nel gennaio del 2009), Franco era morto a 69 anni nel luglio di dieci anni fa. Anche lui musicista, era in particolare un talentuoso pianista e un paroliere d’eccezione. E aveva anche messo il suo talento a disposizione di Agrate insegnando, come detto, per dieci anni Educazione musicale alle scuole medie. Da ciò l’idea di intitolargli l’auditorium.

La motivazione

"Questa Amministrazione riconosce il valore dell’attività artistica e formativa del maestro Franco Reitano, compositore e musicista, originario di Fiumara, in Calabria, e per molti decenni residente in paese - si legge nella motivazione con cui la Giunta approva l’intitolazione - Fin dagli anni Sessanta impegnato, con crescente affermazione, sulla scena musicale nazionale e internazionale, dagli anni Settanta ha svolto attività di insegnamento agli studenti agratesi" .

La cerimonia di intitolazione si terrà a febbraio del prossimo anno.