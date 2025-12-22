L’auditorium dell’Omnicomprensivo diventa il teatro della città

Il sogno diventa realtà: l’auditorium del centro scolastico Omnicomprensivo sarà presto il teatro di Vimercate.

L’auditorium diventa teatro con i fondi di Fondazione Cariplo

E’ dei giorni scorsi la notizia che il progetto di gestione e riqualificazione della sala, presentato da Comune di Vimercate e da Associazione Culturale ArteVOX Produzioni, ha vinto il bando di Fondazione Cariplo, assicurandosi un ricco finanziamento da 340mila euro, a cui Palazzo Trotti ne aggiunge al momento 70mila di propri.

Di proprietà della Provincia, è in concessione d’uso al Comune

Come noto l’auditorium, di proprietà della Provincia di Monza e Brianza, dallo scorso anno è dato (per 9 anni con la possibilità di rinnovo per ulteriori 9) in concessione d’uso al Comune negli orari extrascolastici. Già diverse le iniziative realizzate in questi mesi sfruttando la capienza da più di 300 posti. A cominciare dalle sempre seguitissime lezioni dell’Università del Tempo Libero. Uno spazio che a Vimercate, priva di teatro, mancava.

Il progetto per trasformarlo in teatro civico

Ottenuta la gestione, Palazzo Trotti si è messa al lavoro per produrre un progetto, insieme ad “ArteVox”, per fare un salto di qualità e trasformare l’auditorium in Teatro civico di Vimercate, con ricadute positive anche per le quattro scuole del polo di via Adda che potranno così usufruire di uno spazio riqualificato. Non solo, perché il progetto prevede anche la riattivazione del bar al servizio della sala e in generale di tutto l’Omnicomprensivo, chiuso tempo fa. Da ciò la partecipazione al Bando Cariplo che finanzia proprio interventi di questo genere.

Con l’intento di avviare una vera e propria stagione teatrale, a partire da ottobre 2026, con almeno otto titoli che spazino tra i generi del teatro civile, contemporaneo, prosa, danza, stand-up comedy. Oltre a ciò spazio anche per eventi al mattino per le scuole, teatro amatoriale, appuntamenti domenicali per le famiglie, concerti. Qui potrebbe tenersi anche il festival annuale “Vimercate dei ragazzi”. E anche una rassegna cinematografica.

Ora il bando per i lavori e la gestione

L’investimento finanziato dal bando prevede in particolare, oltre alla realizzazione del bar, nuovi spazi guardaroba, il potenziamento dell’illuminazione sul palco, una serie di lavori edili. A ciò andranno aggiunti i fondi per la programmazione culturale a artistica di anno in anno. Per una spesa totale che si aggira attorno al mezzo milione di euro. Ora si dovrà procedere con il bando per l’assegnazione dei lavori e della gestione della sala.