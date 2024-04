L'auditorium di Cem Ambiente dedicato alla memoria di Antonio Varisco e Alessandro Cantù. La toccante cerimonia si è svolta mercoledì prima dell'assemblea dei soci.

Due figure che hanno fatto la storia di Cem Ambiente e che mercoledì 24 aprile sono state ulteriormente celebrate dall'azienda. La sala Auditorium della sede di Cascina Sofia a Cavenago è stata infatti intitolata ad Antonio Varisco e Alessandro Cantù, due storici presidenti dell’utitlity che ne hanno segnato la vita in modo significativo. La cerimonia si è svolta mercoledì 24 aprile, prima dell’Assemblea dei Soci, alla presenza del Presidente di CEM Alberto Fulgione, del Direttore Generale Massimo Pelti e dei parenti, in particolare, la moglie Ornella e la figlia Elena di Alessandro Cantù e la moglie Reginella e il figlio Giacomo di Antonio Varisco.

Nel corso della cerimonia sono state ricordate le storie di Alessandro Cantù e Antonio Varisco, divenuti nel corso degli anni due veri e propri punti di riferimento non solo per CEM, ma per tutto il territorio.

"Alessandro Cantù è stato presidente dell'utility dalla nascita fino al 1994 - spiega CEM - Con lui è iniziata la storia di CEM Ambiente. Presidente per oltre vent’anni, ha guidato l’allora Consorzio fin dalle sue origini. Ha ricoperto la carica di Presidente di CEM fino al 1994 e gestito l’emergenza rifiuti con la nascita della prima discarica controllata in Italia, operativa dal 1975 al 1994, a disposizione di 49 comuni. E’ stato un uomo e un Presidente importante. Innovativo e lungimirante sui temi della sostenibilità e in particolare della raccolta differenziata. Ma anche pragmatico nel prendere in mano e risolvere definitivamente il problema delle emergenze rifiuti del passato. È deceduto nel 2021 a 80 anni, vinto dal Covid".

"Antonio Varisco è stato presidente dell'assemblea dei sindaci dal 1997 al 2003. Architetto, Antonio Varisco è stato una figura importante per il territorio della Brianza. Sindaco di Cavenago dal 1987 al 2004 ha affrontato sfide complicate come la gestione della discarica. E stato Presidente dell’Assemblea dei Sindaci di CEM dal 1997 al 2003. Sempre lontano dai riflettori, ha insegnato che sostenibilità non è uno slogan ma un impegno che si può e si deve perseguire nella propria attività, professionale e politica. Nella gestione dei rifiuti, tra i primi, ha diffuso l’idea del recupero dei materiali e della riduzione dei rifiuti prodotti. È deceduto nel 2022 a 66 anni".