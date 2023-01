L'augurio di buon Natale ai cittadini e poi l'invito "Sostenete le Associazioni del territorio"

Un invito a pochi giorni da Natale rivolto alla cittadinanza per fare in modo che in questo clima di festa trovi spazio anche la solidarietà, in particolare nei confronti delle Associazioni.

L'augurio di buon Natale e poi l'invito "Sostenete le Associazioni"

L'invito arriva dalla Giunta comunale di Desio che richiama i cittadini ad una riflessione sull'importanza di sostenere le tante realtà del mondo del volontariato desiano.

"C’è voglia di Natale, quello vero. C’è il desiderio di intravedere qualche speranza. E spesso, questa luce arriva dalle Associazioni e dalle loro azioni per gli altri - si legge nella nota dell'Amministrazione comunale. Che, a dire il vero, a Desio e in tutta la Brianza, da sempre brilla in modo particolare, anche nei momenti più difficili".

"Una risorsa inestimabile"