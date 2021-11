L'augurio velenoso alla nuova Giunta: "Spero facciate almeno la metà di quello che ha fatto Sartini"

Un augurio per il bene della città, auspicando però che la nuova Giunta di centrosinistra di Vimercate, guidata da Francesco Cereda, sappia fare almeno la metà di quanto fatto dal precedente Esecutivo 5 Stelle guidato da Francesco Sartini.

Un epilogo velenoso per la seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale di Vimercate, tenutasi ieri sera, giovedì 4 novembre.

A pronunciare parole forti è stata Patrizia Teoldi, nuova capogruppo della lista di opposizione "Ripartiamo con Francesco Sartini", fino a poche settimane fa capogruppo della maggioranza 5 Stelle.

"Auguro alla Giunta e ai consiglieri buon lavoro - ha dichiarato Teoldi in chiusura di seduta togliendosi più di qualche sassolino dalle scarpe - La nostra sarà un’opposizione propositiva e costruttiva, ma saremo anche vigili in un controllo assiduo sulla regolarità e liceità dei provvedimenti che verranno assunti. L’esperienza di 5 anni di amministrazione ci consentirà di non farci sfuggire procedimenti non corretti, come cippi spostati da un viale monumentale senza l’autorizzazione della Soprintendenza (riferimento questo alla rimozione, durante il mandato del sindaco di centrosinistra Enrico Brambilla, dei cippi per i caduti della Prima guerra mondiale da via Rota, a Oreno, riqualificata dall’amministrazione Sartini tra molte polemiche, ndr); delibere che disponevano la rateizzazione dei contribuiti alle parrocchie in contrasto con la normativa; apertura di impianti comunali in assenza delle certificazioni imposte dalle normative (riferimento questo alla piscina comunale che l’ex sindaco Sartini chiuse dopo aver accertato l’assenza del Certificato di prevenzione incendi, ndr); regolamenti che regolavano il contributo di assistenza residenziale a favore di anziani e disabili approvati dal Consiglio comunale e poi dichiarati illegittimi dal Tar; clausole nulle nella cessione del nido comunale (operazione effettuato sotto il mandato del sindaco di centrosinistra Paolo Brambilla, ndr)".