L'Avis festeggia 60 anni con le benemerenze ai donatori. La sezione di Varedo ha concluso le celebrazioni con il pranzo sociale e due ospiti speciali, i comici Pis&Lov

Sessant’anni di donazioni e tanta voglia di continuare. Ieri, domenica 14 novembre, la sezione varedese dell’Avis ha concluso i festeggiamenti per l’importante compleanno con un pranzo conviviale al ristorante e la consegna delle benemerenze ai donatori. Ospiti speciali i comici Pis&Lov, che con le loro battute hanno reso particolarmente divertente il momento della consegna delle benemerenze e della sottoscrizione a premi. Grandi sostenitori dell’Avis (Marco Cazzulani è anche un donatore), per il 60esimo hanno anche proposto tre serrate di spettacolo al teatro che hanno riscosso molto successo.

L'impegno a continuare con la presenza sul territorio

L’anniversario in realtà era l’anno scorso ma a causa della pandemia i festeggiamenti sono stati rinviati a quest’anno. Il direttivo della sezione si è dato molto da fare per organizzare i festeggiamenti al meglio, ora l’impegno è continuare con la presenza sul territorio, cercando di coinvolgere sempre nuovi donatori, perché di sangue e plasma c’è sempre bisogno. "Speriamo di poter riprendere presto tutte le nostre attività in presenza, soprattutto gli incontri nelle scuole con le quali abbiamo un ottimo rapporto - ha ricordato il presidente dell’Avis varedese, Ivan Roncen - festeggiare i nostri donatori è stato un bel momento per ritrovarsi dopo tanto tempo. Saremo presenti alle iniziative natalizie del 28 novembre".