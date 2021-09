L'Avis festeggia i 55 anni e 62 donatori

E' stata una domenica davvero speciale per la famiglia dell'Avis di Verano che, guidata dal presidente Roberto Beretta, hanno festeggiato un importante compleanno e consegnato onorificenze ai tesserati con più donazioni.

Messa, pranzo e medaglie con l'Avis

Sono 62 i donatori che l’Avis Verano ha premiato in occasione della festa che celebra i 55 anni di fondazione.

Domenica 5 settembre è una di quelle date da ricordare per tutti gli avisini, riuniti a pranzo sotto il tendone del nuovo centro parrocchiale.

Il presidente Roberto Beretta con grane orgoglio e tanta soddisfazione ha consegnato le medaglie ai tesserati che si sono distinti per numero di donazioni e tra i premiati c’era anche lui che si è meritato la medaglia d’oro con rubino conferita con 30 anni d’iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 60 donazioni.

Il presidente

«La giornata di domenica, dedicata al 55°anniversario dell'Avis di Verano, non poteva svolgersi meglio - ha commentato il presidente - abbiamo celebrato l'evento insieme ai volontari del rione "Madonnina" che in questi giorni festeggiano il loro rione. Durante il pranzo hanno partecipato anche autorità del comune e il rappresentante Avis provinciale di zona. Il momento clou è stato la consegna delle 62 medaglie con le premiazioni dei benemeriti, alcuni, premiati dal sottoscritto a metà pranzo e, le onorificenze più importanti al taglio della torta e fatte dal rappresentante provinciale e dal nostro sindaco».

