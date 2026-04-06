L’Avis Giussano saluta l’ex presidente Mario Longoni

Cordoglio per la scomparsa di Mario Longoni, storico avisino, ex presidente della sezione di Giussano. Nato e cresciuto a Giussano era molto conosciuto per il suo impegno costante nel sodalizio.

Avisino per oltre 40 anni

Storico donatore e presidente dell’Avis: per oltre 40 anni il nome di Mario Longoni si è legato a quello dell’Avis Giussano, spendendosi in prima persona per fare del bene e aiutare gli altri. Nato e cresciuto a Giussano, Longoni è stato tra i primi ad entrare nella grande famiglia degli avisini, ricoprendo diverse cariche all’interno del sodalizio: non solo ha donato il suo sangue per molti anni salvando tante persone, ma è stato anche consigliere e dal 2012 al 2016, presidente del gruppo.

Impegno costante in sezione

Un impegno costante nella sua comunità di origine, dove ha anche lavorato, ma anche in quella in cui ha vissuto, dopo il matrimonio, Seregno. In quella città infatti è stato volontario presso la CISL per diversi anni.

Ma è proprio a Giussano che ha coltivato molte delle sue amicizie più strette e dove ha tessuto rapporti con molte persone e con diverse associazioni locali con le quali ha più volte collaborato. Ed ha anche svolto il suo lavoro in città, presso Pasquina Tintoria.

«E’ sempre stato in sezione, fino a qualche anno fa, quando ha dovuto lasciare per problemi di salute – ha ricordato Paola Iovino, segretaria dell’Avis Giussano – si è sempre adoperato per far crescere e valorizzare l’Avis, conosceva moltissime persone ed era vicino a diverse associazioni del territorio».

La malattia

Un vero personaggio, sempre pronto alla battuta e sempre in prima linea per promuovere i valori e le attività degli avisini. Longoni, da ormai qualche anno viveva in una struttura a Carugo; si è spento domenica scorsa, il 29 marzo, a causa di una malattia degenerativa.

Martedì 31 marzo, a Seregno, nella chiesa di Sant’Ambrogio si sono svolte le esequie e tanti amici e avisini di Giussano l’hanno voluto salutare.