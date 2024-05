L'Avis ha premiato i suoi campioni di generosità

Straordinari i risultati raggiunti dalla sezione Avis di Lentate sul Seveso nel 2023: raccolte 938 sacche, 441 di sangue e 497 di plasma, ben 231 in più rispetto all'anno precedente.

L'Avis premia i donatori

La sezione lentatese dell'Avis ha tracciato un bilancio dell'attività svolta nel 2023, 67esimo anno di fondazione, e premiato i donatori che si sono particolarmente distinti. Sono state consegnate nell'aula magna delle scuole medie le benemerenze a chi ha raggiunto il traguardo delle 100, 75, 50, 24, 16 e 8 donazioni di sangue e/o plasma.

"Questo è un momento di festa e ringraziamento verso tutti coloro che con regolarità e dedizione hanno contribuito a salvare vite umane, dando speranza a chi, senza il loro sangue, non ne avrebbe", ha sottolineato il presidente, Luca Colombo.

Presente anche il vicesindaco Marco Boffi, che ha elogiato l'importante attività svolta dall'associazione:

"A nome dell'Amministrazione voglio ringraziarvi per tutto quello che fate per la comunità. I numeri che avete aggiunto nel 2023 sono un risultato straordinario per Lentate. Vi auguro di continuare a raggiungere questi traguardi e sono convinto che con il lavoro e la perseveranza sarà possibile".

Chi è stato premiato

Campioni di generosità con cento donazioni Matteo De Giuseppe, Celestino Seveso, Giancarlo Tavecchio, Alberto Valsecchi e Alessandro Vazzola; 75 i prelievi per Damiano Boaretto, Roberto Cocchi, Andrea Galbiati e Daniela Zamboni; 50 le donazioni effettuate da Maria Teresa Casirati e Doriani Margolfo.

Ben 938 sacche di sangue raccolte

La cerimonia è stata anche l'occasione per fare il punto sull'attività svolta dalla sezione, che al 31 dicembre 2023 conta 419 soci, tra donatori e non, e alla quale nell'ultimo anno si sono iscritte 74 nuove persone. Ben 938 le sacche raccolte, delle quali 441 di sangue e 497 di plasma, 231 in più rispetto al 2022 (707 in totale). Sfiorano i 400 i donatori attivi: per la precisone sono 399, dei quali 142 donne e 257 uomini.

"Voglio dire un grazie a tutti i soci, siamo cresciuti in maniera straordinaria sia per sacche di sangue donate sia in termini di donazioni. Continuate a donare il sangue perché è importate: ogni sacca di sangue donata è una vita salvata. Un altro grazie a voi donatori lo rivolgo a nome delle persone che ricevono il vostro sangue", ha dichiarato il presidente.

L'invito del presidente: "Fatevi avanti"

Colombo ha proseguito invitando a farsi avanti in vista dell'imminente rinnovo del direttivo dell'associazione: