L’Avis premia i suoi donatori, grande esempio di altruismo

Con costanza e generosità hanno compiuto un gesto d’amore, donando vita. Domenica scorsa, nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado, la sezione lentatese dell’Avis ha premiato i donatori che si sono particolarmente distinti, assegnando le benemerenze a chi, al 31 dicembre 2022, ha raggiunto il traguardi delle 100, 75, 50, 24, 16 e 8 donazioni di sangue e/o plasma.

Un momento di festa e di ringraziamento verso tutti coloro che hanno contribuito a salvare vite umane, dando speranza di vita a chi, senza il loro sangue, non ne avrebbe.

«Voglio dirvi prima di tutto “grazie” - ha detto il presidente dell’Avis di Lentate, Luca Colombo, ai volontari - Nessuno di voi ha mai fatto mancare la propria presenza anche nel momento più buio della pandemia. L’Italia è l’unico Paese europeo dove il sangue non è mai mancato durante l’emergenza Covid. Questo perché siamo gli unici che il sangue lo donano e non ricevono in cambio alcun rimborso. E voi siete il simbolo di questa generosità che ci contraddistingue. Per questo posso solo dirvi: “Grazie”». Ha concluso: «Un grazie speciale anche all’Amministrazione comunale che ci permette di avere una delle sole quattro sedi in provincia di Monza e Brianza accreditate da Ats per la raccolta di sangue».