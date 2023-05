L'Avo è in cerca di nuovi volontari

L'Avo (Associazione Volontari Ospedalieri) di Monza sta cercando nuove forze per riprendere a pieno ritmo l'attività dopo l'interruzione causata dalla pandemia.

Giornata del Volontariato con Avo

Un appello lanciato anche durante la Giornata del Volontario che si è svolta all’ospedale San Gerardo di Monza, dal titolo “Incontrarci per essere ancora e sempre Avo". "Nei 42 anni di vita dell’Avo Monza, la Giornata del Volontario ha rappresentato un appuntamento annuale, così come il servizio in ospedale e nelle 4 Rsa nelle dove l’Avo Monza è presente, poi bruscamente interrotti dal Covid - spiega la presidente Rosaria Nobili - Siamo contenti di essere riusciti a organizzarla e di avere avuto la partecipazione di un buon numero di volontari (eravamo più di 40). L'incontro ha rappresentato un'occasione preziosa di avere una mattinata tutta nostra, di noi volontari Avo Monza, in cui abbiamo avuto la possibilità di esprimere senza problemi difficoltà, stanchezze, speranze, proposte".

Un bel momento

"Mi è sembrato di cogliere, da parte di tutti noi presenti, la voglia di stare insieme come volontari che sanno che è arrivato il tempo di riprendere pensieri, gesti, incontri e appuntamenti che hanno costituito le tappe fondamentali del cammino di ognuno di noi - spiega la presidente - E molti stanno già agendo da tempo in questo senso: il servizio Avo è di nuovo attivo nelle Rsa di Monza (Residenza Bellani, Casa Cambiaghi, Casa Fossati), di Concorezzo (Villa Teruzzi) e nei reparti di Cardiologia, Oculistica e Chirurgia Plastica, Day Hospital Oncologico dell’ospedale San Gerardo. Anche nei due gruppi di lavoro, che hanno concluso la mattinata, tanta partecipazione, con la volontà di fare tesoro delle esperienze passate e la disponibilità a quei cambiamenti richiesti dai tempi che stiamo vivendo, se i cambiamenti servono a rendere il nostro servizio più efficace e vicino ai bisogni di pazienti e anziani".

L'appello di Avo

"Quello di cui abbiamo bisogno ora è di nuove forze, che ci aiutino a riprendere a pieno ritmo la nostra attività: ecco perché abbiamo in programma di organizzare, subito dopo l’estate il nostro 41° corso di formazione. Anche questo sarà un modo per “essere ancora e sempre Avo" conclude la presidente Rosaria Nobili. Il servizio Avo vuole assicurare una presenza amichevole, offrendo ai malati durante la loro degenza, ai loro familiari, agli ospiti delle residenze per anziani, calore umano, ascolto, compagnia: un aiuto per lottare contro la sofferenza della malattia e della solitudine.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Monza in edicola da martedì 6 giugno 2023.