In una società sempre più frenetica e digitalizzata, c’è chi pensa di ritornare alle origini e rivivere le sane tradizioni di una volta. Sarà malinconia o passione?

Lavorare a maglia, quando tradizione e arte prendono vita

Basta chiedere a «Il Gomitolo», il nuovissimo «Knit Club» della biblioteca di Busnago, nato proprio sotto iniziativa del gruppo «A...mici della Biblioteca».

Martedì scorso l’inaugurazione, che ha visto presenti le promotrici e le prime partecipanti. Pronte a sferruzzare, tutte le partecipanti arrivano già munite di uncinetto e gomitoli. Non solo, ma anche moltissimi manuali per imparare l’arte del lavoro a maglia. In cattedra Olga Pigatto.

«Può venire chiunque voglia a trascorrere del tempo con noi – ha affermato Francesca Magni, volontaria – Per chi non ha minimamente idea di come si maneggi un uncinetto non si deve preoccupare. Con noi c’è Olga, disposta ad insegnare a chiunque voglia fare parte del nostro piccolo circolo».

Al momento il gruppo conta circa una decina di adesioni, anche se ci si augura di essere sempre di più. Un ottimo metodo per imparare qualcosa di nuovo, ma anche per rilassare la mente attraverso chiacchiere, risate e un sano esercizio che profuma di tradizione:

«Non vediamo l’ora di iniziare seriamente – ha proseguito, molto entusiasta ed orgogliosa delle sue prime donne già al lavoro – La nostra “prof” è una persona eccezionale ed incredibilmente appassionata a questo lavoro. La sua età, meglio di chiunque altro, lo dimostra».

Infatti, nonostante gli 80 anni, Olga è in grado di riportare a galla le abitudini di un tempo, quando ancora le nonne facevano a mano i cappellini e i maglioncini di lana per i propri nipotini.

I primi lavori

Nonostante il gruppo sia sbocciato da poco ha già fatto fiorire un paio di settimane fa alcuni dei loro primi lavori. In occasione del «Mese delle donne» e dell’inaugurazione della panchina gialla dedicata alle donne che soffrono di endometriosi, sono stati regalati dei bellissimi girasoli realizzati a maglia. Insomma, un piccolo inizio per cominciare a farsi conoscere e chissà... magari attirare l’attenzione di tanti busnaghesi.

«Per noi quest’attività significa stare insieme, chiacchierare, tenersi compagnia – ha commentato Pigatto – Il lavoro a maglia rilassa la mente, riduce lo stress, addirittura si dice che allevia i dolori fisici quindi… che aspettate!».

I progetti in cantiere

Moltissimi i progetti in cantiere, tra cui «Viva Vittoria», un’iniziativa nazionale dedicata alla violenza contro le donne: in occasione dell’evento «capitale della Cultura 2023», Brescia e Bergamo ospiteranno ben 40mila persone unite da una striscia di maglia lungo un percorso di 80 km che congiunge i due capoluoghi.