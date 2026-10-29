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“Doppio risultato per Besana in Brianza nel Piano regionale dei trasporti e della mobilità: il Consiglio regionale ha approvato due nostre proposte per migliorare la stazione ferroviaria, prevedendo un nuovo sottopasso pedonale, banchine e interventi per l’accessibilità, e per affrontare l’annoso problema del passaggio a livello di viale Kennedy. Due passi avanti importanti per la sicurezza dei pendolari e la mobilità del territorio”.

Lo dichiara Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione Lombardia e consigliere comunale in città, a margine del via libera alle proposte di cui è stato promotore.

“Lavoreremo al sottopasso di viale Kennedy”

“Abbiamo ottenuto l’approvazione di un ordine del giorno sul tema del passaggio a livello lungo viale Kennedy a Villa Raverio, al centro del dibattito cittadino da decenni – rivendica l’esponente della Lega – Parliamo di una strada provinciale strategica e trafficata, un collegamento Est-Ovest della Brianza Nord, percorsa da circa due milioni di veicoli all’anno”.

La Giunta Pozzoli nel 2023 aveva approvato uno studio di fattibilità con tre scenari.

“Grazie a questo ordine del giorno avvieremo un confronto ufficiale tra Regione, Rfi, Comune e gli enti preposti per definire la soluzione migliore e individuare la strada per avviare un progetto definitivo – aggiunge il consigliere Alessandro Corbetta – A livello viabilistico, si tratta del problema principale di Besana in Brianza con ricadute importanti sul traffico e anche sui carichi nei comuni limitrofi, a partire da Carate Brianza”. Sul fronte ferroviario l’emendamento approvato riguarda non solo Besana, ma anche Triuggio e Villasanta e accompagna il potenziamento della linea S7.

Sottopasso pedonale in stazione

“Per la stazione di Besana, come chiediamo da anni, vogliamo arrivare alla realizzazione del sottopasso pedonale, migliorando la sicurezza, i collegamenti tra i binari e l’accessibilità per tutti i viaggiatori – commenta il consigliere Alessandro Corbetta – Questi interventi permetteranno inoltre una maggior flessibilità della tratta con l’entrata in contemporanea dei treni in queste stazioni e, potenzialmente, anche il risparmio di qualche minuto sui tempi di percorrenza”.

Soddisfatto anche il sindaco Emanuele Pozzoli: