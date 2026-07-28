Sono partiti lungo la SP41 “Agrate – Usmate”, asse strategico di collegamento tra Milano e Lecco, i lavori di manutenzione straordinaria, ripristino tecnologico conservativo e rinforzo strutturale dei due cavalcavia di Usmate Velate: il ponte SP41-P1 (al pk 8+400 di via Magni) e il ponte SP41-P5 (al pk 9+282 delle vie Liguria e Piemonte).

Lavori ai due cavalcavia di Usmate Velate: ecco come cambia la viabilità

Fino alla prima decade di agosto sono in corso, lungo via Attilio Magni, i getti in calcestruzzo armato dei plinti che sosterranno il portale di prossima installazione, che servirà a evitare che mezzi con altezza eccessiva possano colpire le travi del ponte P1, come già accaduto in passato, danneggiando la struttura. Durante le lavorazioni, il traffico su via Magni procede a sensi unici alternati. Entro la seconda decade di agosto, quando il calcestruzzo avrà raggiunto sufficiente maturazione, verrà installato il portale, operazione per cui sarà indispensabile l’interdizione totale al traffico di via Magni per due notti, che saranno comunicate in seguito.

Intervento sull’impalcato

Sempre nella prima decade di agosto prenderà poi avvio l’intervento più consistente: il rifacimento dell’estradosso dell’impalcato del ponte, per una durata complessiva di circa un mese. I lavori prevedono la demolizione della massicciata esistente, la rimozione della vecchia impermeabilizzazione, la scarifica e il ripristino della soletta, la stesura di una nuova guaina impermeabilizzante e del massetto, e da ultimo la posa di un nuovo pacchetto di pavimentazione in conglomerato bituminoso e dei nuovi giunti di dilatazione.

Gestione del traffico

Le lavorazioni si svolgeranno in due fasi, prima sul lato sinistro e poi su quello destro della carreggiata, così da garantire la continuità dei flussi di traffico provenienti da Milano lungo la tangenziale Est di Milano e diretti verso Lecco lungo la SP342dir.

Deviazioni per i veicoli

I flussi provenienti da Lecco e diretti a Milano subiranno invece alcune deviazioni:

autovetture e mezzi di massa inferiore a 3,5 ton: alla rotatoria tra SP342dir (via Camperia), via Milano e via Matteotti, svolta obbligatoria a sinistra su via Matteotti, prosecuzione su via Papa Giovanni XXIII e SP177, innesto su A51;

mezzi pesanti di massa compresa tra 3,5 e 44 ton: al semaforo di Cernusco Lombardone (intersezione SP342dir/via Spluga con SP54/via Papa Giovanni XXIII), svolta obbligatoria a sinistra su SP54, prosecuzione su SP54 (vie Como e Bergamo di Merate, Greppi di Robbiate) fino all’intersezione semaforica con SP56; da qui svolta a destra su SP56, prosecuzione su SP56 (via Milano di Robbiate) e su SP3 (via Roma, via Matteotti, via Prinetti e via Gramsci di Bernareggio) fino all’intersezione semaforica con SP177; al semaforo del cimitero, svolta a destra su SP177 e prosecuzione (via Alcide De Gasperi e via Risorgimento di Bernareggio e Carnate) fino all’innesto su A51.

Coordinamento e tempistiche

La Provincia di Monza e della Brianza ha condiviso gli itinerari di deviazione con i Comuni limitrofi e con la Provincia di Lecco, e ha scelto di concentrare le lavorazioni più impattanti nel mese di agosto, periodo generalmente caratterizzato da un traffico più contenuto, per limitare il più possibile i disagi alla circolazione.

Al termine dei lavori sull’estradosso del ponte P1 seguiranno gli interventi sul ponte P5, per i quali saranno comunicati separatamente i dettagli su cantierizzazione e gestione del traffico.

Le dichiarazioni