Sono partiti ormai da alcuni giorni i lavori sul ponte romano di San Rocco di Vimercate e il Comune ha deciso di diramare una comunicazione per fare chiarezza sugli interventi.

Lavori al Ponte di San Rocco, le precisazioni del Comune

“Negli ultimi giorni sono emerse alcune domande sui lavori in corso al Ponte di San Rocco – si legge nella nota – Per questo riteniamo utile fare chiarezza sulle motivazioni degli interventi. La notizia più importante è che, a seguito delle prove tecniche eseguite da una ditta specializzata e delle valutazioni condivise con la Soprintendenza, il ponte non presenta criticità statiche tali da richiedere interventi strutturali complessivi o la chiusura totale al traffico. Gli approfondimenti svolti negli ultimi mesi hanno però evidenziato alcune problematiche che, per garantire la conservazione del ponte nel tempo e la sicurezza, richiedono interventi mirati”.

Infiltrazioni e impermeabilizzazione

Dopodichè il Comune ha passato in rassegna gli aspetti principali dell’intervento partendo dalla questione delle infiltrazioni d’acqua, per poi arrivare a quella dei sottoservizi.

“Una delle principali riguarda le infiltrazioni dell’acqua piovana attraverso il piano del ponte. Nel tempo questo fenomeno provoca il progressivo deterioramento dei materiali che costituiscono la struttura. Per questo verrà realizzato un sistema di impermeabilizzazione, completamente nascosto sotto il lastricato in pietra e quindi non visibile. Un secondo aspetto riguarda i sottoservizi presenti all’interno del ponte. Le verifiche hanno evidenziato la presenza di numerose tubazioni e cavidotti, tra cui una condotta del gas metano di media pressione che, nel lungo periodo, avrebbe potuto rappresentare un elemento di rischio a causa dell’invecchiamento della tubazione, delle infiltrazioni d’acqua e delle vibrazioni generate dal traffico. In accordo con i gestori dei servizi, è quindi in corso la rimozione delle tubazioni non più necessarie o non più adeguate, compreso lo spostamento della condotta del gas, che attraverserà il torrente in un’altra posizione. Sono inoltre previsti interventi di manutenzione sulle strutture di legno dei tetti delle due torri, che presentano fenomeni di degrado, e un intervento complessivo per eliminare la vegetazione che cresce sulle arcate del ponte. Le radici, infatti, non rappresentano soltanto un problema estetico, ma compromettono nel tempo le malte che tengono insieme la struttura in pietra”.

Traffico e tutela storica

Un ultimo tema riguarda la limitazione del traffico.