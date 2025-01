Lavori al via all'ospedale di Comunità di Giussano: reparti temporaneamente spostati a Carate

ASST Brianza comunica che, a partire dall’inizio del 2025, hanno preso il via i lavori di ristrutturazione dell’ex presidio ospedaliero di Giussano che si è in questi ultimi anni trasformato in Casa della Comunità e Ospedale di Comunità: attraverso finanziamenti PNRR verrà eseguita una completa ristrutturazione del monoblocco principale, dal piano terra fino al terzo piano. Prevista una manutenzione generale della struttura in termini di impianti, razionalizzazione degli spazi, normative sulla sicurezza e fruibilità dei piani.

Lavori al via all'ospedale di Comunità di Giussano

A questi interventi, la cui durata interesserà l’intera annualità in corso, si affiancheranno contestualmente ulteriori lavori programmati per elevare gli standard di sicurezza anti-incendio dell’intero immobile. In particolare sarà realizzata la compartimentazione degli ambienti e impianti speciali per la prevenzione incendi.

I lavori sono necessari e lo scopo è duplice: aumentare il livello di sicurezza dei pazienti, degli operatori e dei visitatori e porre le basi per una progressiva implementazione dei servizi all’interno della struttura, in coerenza con gli standard d’assistenza previsti dal Decreto Ministeriale 77 del 2022 che ha previsto il potenziamento dei servizi territoriali.

Saranno due le ditte che, contestualmente, opereranno all’interno della struttura al fine di ridurre i tempi di cantierizzazione. Al termine dei lavori, il presidio di Giussano avrà a disposizione nuovi spazi di cui disporre che permetteranno alla Direzione ASST di prevedere anche un’implementazione dei servizi sul territorio, tra cui l’istituzione del servizio di Continuità Assistenziale all’interno della Casa di Comunità di Giussano, servizio attualmente non presente.

Reparti temporaneamente spostati a Carate

Per consentire l’effettuazione dei lavori sul monoblocco principale, nei giorni scorsi i reparti di degenza dell’Ospedale di Comunità e delle Cure Sub-acute sono stati temporaneamente spostati presso il presidio ospedaliero di Carate Brianza, dove sarà garantita la continuità assistenziale dei servizi erogati senza alcuna interruzione.

Tutti i servizi della Casa di Comunità attualmente attivi nel presidio di Giussano manterranno la loro piena funzionalità, seppur in spazi fisici differenti ma già opportunamente adeguati alle specifiche caratteristiche.

Si spostano al piano terra il PUA, il CUP e il Punto Prelievo

A partire da lunedì 13 gennaio, per esigenze di cantiere, il Punto Unico di Accesso (PUA), il Centro Unico Prenotazioni (CUP) – Accoglienza e il Punto Prelievo verranno temporaneamente trasferiti al piano terra del presidio con ingresso dalla palazzina che attualmente ospita il Centro Odontostomatologico, dove già nelle annualità passate aveva sede proprio il CUP.

Adeguata cartellonistica situata sia all’ingresso del presidio che all’interno della nuova sede dei servizi, consentirà all’utenza di individuare la nuova collocazione dei servizi che potranno fruire di spazi riqualificati, oltre che del supporto in loco del personale operativo. È già stato effettuato l’ampliamento della sala d’attesa oltre che la realizzazione di spazi adeguati per garantire tutti gli standard di privacy.

Nella medesima settimana l’ingresso principale del monoblocco sarà chiuso perché diverrà area di cantiere e l’utenza dovrà necessariamente utilizzare questo secondo ingresso anche per recarsi a tutti gli altri servizi attivi nel monoblocco.

Al fine di ridurre il più possibile il disagio, la Direzione ASST coordinerà le diverse fasi dell’attività di cantiere e fornirà successivi aggiornamenti in ordine alla ricollocazione degli ulteriori servizi presenti nell’area oggetto dei lavori.

In un’ottica di reciproca collaborazione, la pianificazione delle opere è stata condivisa con l’Amministrazione Comunale di Giussano che, attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale, contribuirà a veicolare le comunicazioni relative al presidio ospedaliero di Giussano all’utenza locale.

Per informazioni puntuali e aggiornate si invitano i cittadini a consultare il sito https://www.asst-brianza.it/web/index.php