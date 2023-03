Dopo l'avvio dei lavori alla stazione di Seveso , inizieranno lunedì 20 marzo i lavori di rifacimento degli spazi interni ed esterni della stazione di Varedo di FerrovieNord, realizzati in base alle nuove linee guida per gli interventi di riqualificazione, approvati da Regione Lombardia nei mesi scorsi.

Lavori al via nella stazione di Varedo: chiude per un mese la sala d'attesa

La prima fase riguarderà gli ambienti interni e vedrà la chiusura della sala d’attesa che sarà riaperta dopo un mese circa di ristrutturazione. A seguire inizieranno le opere riguardanti le parti esterne della stazione, la facciata e il tetto. La conclusione è prevista a metà maggio.

Diversi cantieri aperti

L’intervento di riqualificazione a Varedo fa parte di un programma più ampio che prevede il rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como, che rappresentano il 25% di tutta la rete di FERROVIENORD. I lavori di manutenzione straordinaria delle 29 stazioni, in parte già avviati, sono finanziati da Regione Lombardia con 11,5 milioni di euro e si concluderanno nel 2024.

Come dicevamo il cantiere parte ad una settimana di distanza dall'avvio di analoghi lavori nella stazione di Seveso dove è previsto il rifacimento di pavimentazione, contropareti e illuminazione. Anche in questo caso la conclusione dei lavori, che saranno realizzati per quanto possibile in orario notturno, è prevista per metà maggio.