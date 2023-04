Lavori alla rete fognaria: via Friuli resterà chiusa per due mesi

Dal 3 luglio al 2 settembre via Friuli, importante asse viario del territorio comunale di Cesano Maderno, sarà chiusa al traffico per lavori di riqualificazione della rete fognaria che si inseriscono nell’alveo degli interventi per la messa in sicurezza della zona della città tagliata dal torrente Comasinella.

In previsione di questo importante cantiere l’Amministrazione comunale e BrianzAcque, l’azienda pubblica dell’idrico brianzolo che curerà i lavori con un investimento di oltre 1 milione e 100mila euro, hanno organizzato un incontro per illustrare le tempistiche e la viabilità alternativa. Si è svolto ieri, mercoledì 19 aprile, all’Oasi Lipu. Sono intervenuti il sindaco Gianpiero Bocca, l’assessore ai Lavori pubblici Manuel Tarraso e il presidente di BrianzAcque Enrico Boerci. Al tavolo, con loro, anche i tecnici di BrianzAcque.

I lavori sono necessari per garantire maggiore sicurezza. L’obiettivo è risolvere il problema degli allagamenti periodici che avvengono lungo via Friuli, incrocio con via Veneto, e predisporre un nuovo percorso per il torrente Comasinella. Si tratta, in estrema sintesi, di separare la fognatura dalle acque del torrente. I lavori inizieranno il 24 aprile e vedranno la fine a ottobre.

In particolare, via Friuli sarà chiusa al traffico veicolare dall’incrocio con via Veneto al parcheggio del civico 9, dal 3 luglio al 2 settembre. Dall’8 al 30 giugno, inoltre, sarà istituito il senso unico alternato. Per motivi di sicurezza e per tutta la durata dei lavori verrà chiusa la pista ciclabile dall’incrocio tra via Mazzucchelli fino a via Friuli. Sarà invece sempre garantito il passaggio pedonale protetto. Nel corso della serata sono stati illustrati i percorsi alternativi studiati dal Comune in sinergia con i Comuni limitrofi.

Così il sindaco Gianpiero Bocca:

"Questo intervento di BrianzAcque migliorerà la sicurezza e la vivibilità di un’area spesso colpita da allagamenti. Detto questo, i lavori incideranno non poco sulla viabilità, considerata l’importanza di un’arteria come via Friuli. Per questo li abbiamo programmati in anticipo e con attenzione, organizzando tavoli di lavoro allargati ai Comuni confinanti e invitando i cittadini a questa assemblea pubblica per illustrare il progetto e rispondere alle loro domande. Vorrei sottolineare inoltre la valenza ecologica dell’intervento, che è finalizzato anche alla rinaturalizzazione del torrente Comasinella e avrà quindi un impatto positivo sulla qualità ambientale del nostro territorio”.

"Diamo inizio al primo di due interventi molto attesi dalla comunità locale e dall’Amministrazione di Cesano Maderno. Una soluzione progettuale importante, che interviene sulla rete fognaria, ma che ha anche l’ambizione di contribuire a migliorare lo stato del Comasinella aumentando la qualità ambientale del territorio - ha detto il presidente e amministratore delegato di BrianzAcque, Enrico Boerci - L’obiettivo condiviso con l’Amministrazione comunale è quello di giungere in qualche anno ad una completa rinaturalizzazione del corso d’acqua”.

“Si tratta di lavori importanti per mettere in sicurezza un’area interessata dal rischio allagamenti, un pericolo concreto acuito dai cambiamenti climatici - aggiunge l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Cesano Maderno, Manuel Tarraso - Ci scusiamo con la cittadinanza per i disagi che la chiusura al traffico potrà comportare. È un intervento necessario, che abbiamo cercato di rendere meno il meno gravoso possibile prevedendo la chiusura nei mesi di luglio e agosto, quando il traffico veicolare è ridotto, e indicando con largo preavviso percorsi alternativi”.

“Ci apprestiamo ad affrontare un intervento tecnicamente molto complesso sia per il poco spazio a disposizione dovuto alla massiccia presenza di reti di altri servizi, sia perché ci troviamo ad operare su strade molto trafficate - precisa Massimiliano Ferazzini, direttore del settore Progettazione e Pianificazione di BrianzAcque - Al contempo crediamo che l’intervento possa essere di grande aiuto per contrastare gli episodi di allagamento che si sono susseguiti in questi anni”.