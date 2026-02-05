Lavori alla rete, possibili problemi per i cittadini

Lunedì 9 febbraio si potrebbero verificare delle interruzioni temporanee della connettività, che includono sia la rete internet sia la telefonia del Comune di Vimercate.

L’intervento

Questi disagi sono dovuti a lavori di adeguamento e aggiornamento tecnologico della rete informatica comunale, finalizzati a migliorare i servizi e le infrastrutture di comunicazione. In particolare, durante i lavori alla rete, si potrebbero verificare delle interruzioni alla linea; di conseguenza non sarà possibile contattare telefonicamente alcuni uffici comunali.

Sebbene i principali lavori di adeguamento tecnologico siano previsti per la giornata di lunedì 9 febbraio, è possibile che qualche disagio si protragga anche nei giorni successivi. L’Amministrazione invita quindi i cittadini a tenere in considerazione questa eventualità e a utilizzare, ove possibile, canali alternativi di comunicazione.