Lavori alla rotatoria, chiude anche l'uscita dell'autostrada

Via ai lavori di riqualificazione del fondo della rotatoria ad Agrate, chiude anche l'uscita della autostrada a A4.

Disagi sulla viabilità

Domani, giovedì 20 luglio, inizieranno i lavori di asfaltatura della rotatoria di Via Matteotti – Via Olivetti, ad Agrate e dei relativi bracci di immissione. Saranno quindi possibili disagi sulla viabilità.

Chiusura totale della rotatoria: ecco quando

"In particolare, per consentire l’esecuzione delle lavorazioni più critiche, causando il minimo disagio possibile al traffico veicolare - fa sapere l'Amministrazione comunale di Agrate - è stata predisposta la chiusura totale della rotatoria nei giorni 27 e 28 luglio, e 31 luglio e 1 agosto e dalle 20 alle 6" .

Chiusura dell'uscita della A4

In concomitanza della chiusura notturna della rotatoria, sarà chiuso anche il casello in uscita dalla A4 Agrate Brianza nord, in direzione Milano. L'uscita dell'autostrada porta infatti direttamente alla rotatoria senza possibilità di imboccare strade alternative.

L’accesso ai mezzi pubblici e di soccorso verrà comunque garantito.