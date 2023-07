Lavori alle elementari per far posto ai bimbi del nido

Cantiere aperto alle elementari. L’Amministrazione comunale di Verano ha stanziato più di 200.000 euro per adeguare la scuola primaria di via Manzoni all'accoglienza dei bimbi del nido, a settembre.

Cantiere alla primaria

Si lavora alla scuola primaria di via Manzoni per sistemare il plesso di via Manzoni in vista dell'arrivo, a settembre, dei bimbi del nido di via San Giuseppe, "sfrattati" a causa dei lavori di riqualificazione della struttura. Il cantiere alle elementari è già aperto: saranno sostituiti i serramenti, sistemati i bagni, ritinteggiate le aule e creata una rampa di accesso per passeggini.

Gli adeguamenti

L'Amministrazione anche grazie alla collaborazione dell'Istituto scolastico sta dunque procedendo ad alcuni interventi di adeguamento presso il plesso, cogliendo quest’opportunità anche per fare della manutenzione straordinaria. In particolare è previsto un intervento sui serramenti: ne verranno sostituiti 15 e saranno riparate 20 tapparelle. Anche i bagni saranno oggetto di lavori: alcuni verranno completamente rifatti e altri due gruppi saranno adeguati. Tutti i locali dell’ala vecchia saranno poi ritinteggiati, mentre nell’ala nuova i lavori di imbiancatura sono stati effettuali con collaborazione del Comitato genitori. Interventi anche su un gruppo scale così da aumentare la sicurezza strutturale. Si lavora poi nel cortile dove verrà infatti installata una rampa per consentire l'accesso al piano rialzato coi passeggini per l'utenza del nido; la stessa rampa rimarrà poi a disposizione dell'istituto scolastico come ulteriore opera di abbattimento delle barriere architettoniche. Sempre nel cortile verrà infine realizzata una recinzione per delimitare una striscia di accesso per gli utenti del nido da un nuovo cancello pedonale dedicato su via Manzoni, lasciando praticamente tutto il cortile a disposizione dei ragazzi della primaria per le loro attività.

Il Comune ha stanziato 200mila euro per gli interventi