Lavori all’Ufficio postale, chiuso per tutto il mese

Da oggi, 9 gennaio, l’Ufficio postale di Nova Milanese, in via Fiume n.5, sarà interessato da alcuni interventi di manutenzione per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento al fine di migliorare la qualità dell’accoglienza. La comunicazione è arrivata da Poste Italiane.

Poste Italiane, chiuso l’ufficio di via Fiume per lavori

La continuità di tutti i servizi per i cittadini sarà garantita attraverso uno sportello dedicato all’Ufficio postale di Desio in via Galli n.1, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 19.05 e il sabato fino alle ore 12.35. L’Ufficio postale è dotato di ATM Postamat fruibile H24. A Desio sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza ed effettuare operazioni in circolarità.

A disposizione gli uffici di Desio e Varedo

A disposizione della clientela anche l’Ufficio postale di Valera di Varedo in Viale Brianza n.105 aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35 ed il sabato fino alle ore 12.35. La riapertura dell’Ufficio postale di Nova Milanese è prevista per lunedì 2 febbraio.