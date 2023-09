BrianzAcque, maxi progetto per rinnovare l'acquedotto

Marcia spedito a Seregno il maxi progetto di BrianzAcque cofinanziato dal Pnrr con 50 milioni e finalizzato alla riduzione delle perdite idriche. Mentre proseguono le attività di smartizzazione della rete, sono in partenza i lavori per sostituire una prima tratta d’acquedotto situata in prossimità dei confini con Mariano Comense.

Maxi progetto per sistemare l'acquedotto

L’intervento inizierà lunedì 25 settembre con il coinvolgimento di cinque arterie: le vie Adua, Atene, per Mariano, Orcelletto, Cellini oltre ad una serie di aree private. Un’operazione strutturale che in totale riguarda il “ricambio” di 643 metri di acquedotto. Con una spesa economica quantificata in oltre 782mila mila euro, nell’arco di circa sei mesi si procederà alla rimozione delle condotte esistenti, datate e soggette a perdite. Al loro posto, verranno posate nuove tubature in polietilene ad alta resistenza. Grazie a quest’attività, BrianzAcque stima di recuperare una perdita idrica di 28,12 metri cubi al giorno, pari a 10.263 mc all’anno.

I cantieri dell'acquedotto "sorvegliati" da archeologi

I cantieri con scavo a cielo aperto saranno “sorvegliati” da archeologi così come disposto dalla Soprintendenza in relazione al potenziale rischio di rinvenimento di reperti archeologici. BrianzAcque e l’Amministrazione comunale stanno operando in piena sinergia nell’intento di ridurre l’impatto sulla vita dei cittadini e contenere il più possibile i disagi. Per le strade man mano interessate dai lavori si prospetta la chiusura a tratti per il traffico veicolare con accesso garantito ai residenti e accesso pedonale con adeguato preavviso ai residenti tratta per tratta. In via per Mariano la circolazione, invece, sarà gestita attraverso l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo o da movieri. A cantieri ultimati BrianzAcque provvederà al riallaccio delle utenze.

"I fondi del Pnrr sono una spinta formidabile"

Evidenza il Presidente e ad dell’utility dell’idrico brianzolo, Enrico Boerci: “I fondi del Pnrr sono una spinta formidabile per accelerare un nostro grande progetto di svecchiamento e di smartizzazione degli acquedotti della Brianza portandoli a standard sempre più elevati anche rispetto alla medie di dispersione idrica che si registrano in Italia”.

Il sindaco Rossi: "Un intervento prezioso"

“È davvero importante e prezioso questo intervento di riqualificazione che Brianzacque sta per attuare a infrastrutture che, non essendo immediatamente visibili, talora tendono ad essere un po’ trascurate - dice il sindaco, Alberto Rossi - Ringrazio per la prontezza e la professionalità con cui la nostra azienda che gestisce il servizio idrico integrato ha tradotto l’opportunità del Pnrr in valore aggiunto per il territorio”.

Nel 2024 lavori anche a Santa Valeria

In città l’implementazione del progetto "Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell’acqua nei sistemi di acquedotto interconnessi Brianza Centro-Ovest e Brv ed uniti dell’Ato di Monza e Brianza" prevede un ulteriore intervento di sostituzione e di tratte d’ acquedotto pubblico. Nel 2024 a “finire sotto i ferri” saranno via Bologna e via Locatelli, in zona Santa Valeria.