La società Milano Serravalle ha comunicato la chiusura per questa notte, 28 febbraio 2023, di entrambe le carreggiate nord e sud lungo la Sp ex SS 35 Nord “dei Giovi” Milano-Meda.

Lavori di manutenzione: chiusura notturna sulla Milano Meda

Sono infatti in programma lavori per la posa delle barriere di sicurezza laterali del ramo in uscita dalla carreggiata nord della A52 Tangenziale Nord in direzione Milano – e pertanto si renderà necessaria la chiusura di entrambe le carreggiate nord e sud lungo la Milano Meda, dal Km 132+400 al Km 132+900 circa, in comune di Paderno Dugnano. Per la carreggiata nord (direzione Meda) la chiusura avverrà dalle 22 di stasera fino alle 6 di domani, mercoledì 1 marzo. Mentre per la carreggiata sud (direzione Milano) dalle ore 22 alle 5. Città metropolitana di Milano, nell'informare la cittadinanza, si scusa per i disagi che potranno essere arrecati all'utenza.

(foto archivio)