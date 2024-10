Lavori di manutenzione straordinaria in via Diaz

A Desio dal 14 ottobre al via i lavori di manutenzione straordinaria, alcune le modifiche alla viabilità.

In via Diaz gli interventi da lunedì 14 ottobre

In via Diaz sono previsti interventi di ripristino e asfaltatura del manto stradale. Questi i lavori di manutenzione straordinaria che coinvolgeranno la strada nei prossimi giorni: dal 14 al 18 ottobre saranno effettuati nel tratto compreso tra via XX Settembre (intersezione esclusa) e via Baracca (intersezione esclusa), mentre dal 21 al 25 ottobre riguarderanno il tratto tra via Milano e via XX settembre (intersezione con via Diaz esclusa).

Queste le variazioni alla viabilità

Queste le variazioni alla viabilità nelle aree interessate, che sono state comunicate dal Comune di Desio:

- Via Diaz, nel tratto compreso tra via XX Settembre (intersezione esclusa) e via Baracca (intersezione esclusa), è istituito il divieto circolazione e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati dalle ore 7 del 14 ottobre sino alle 17 del 18 ottobre (e comunque fino ad ultimazione dei lavori;

- Via Diaz, nel tratto compreso tra via Milano e via XX Settembre (intersezione con via Diaz esclusa) vige il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati dalle ore 7 alle 17 dal 21 al 25 ottobre;

- Via Baracca, nel tratto di strada compreso tra via Diaz e via Cadorna, dalle ore 7 del 14 ottobre sino alle ore 17 del 18 ottobre viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato est, lato civici pari.

Il passaggio dei mezzi di soccorso viene sempre garantito.