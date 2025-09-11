A seguito di un incidente Autostrade per l’Italia ha comuniicato che sono in programma, nei prossimi giorni dei lavori di ripristino.

Lavori di ripristino dopo un incidente, chiude un tratto della A4

Nel dettaglio: sulla A4 Milano Brescia, dalle 2:00 alle 5:00 di sabato 13 settembre, sarà chiuso il ramo che immette dalla SP35 Milano-Meda per chi proviene da Meda ed è diretto verso Torino e Venezia.

In alternativa si consiglia proseguire sulla complanare di Viale Rubicone verso Milano, al semaforo svoltare a sinistra e immettersi nuovamente su Viale Rubicone in direzione Meda fino all’immissione sulla A4.