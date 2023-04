Lavori in centro per il "nuovo borgo"

"Un ambiente accogliente, fruibile per la comunità, che aumenterà il valore delle abitazioni e delle attività commerciali e offrirà un’ambientazione di pregio". Così sarà il "nuovo borgo" di Biassono.

Il "nuovo borgo"

L'Amministrazione comunale ha presentato alla cittadinanza il progetto di riqualificazione del centro storico durante un incontro in sala civica. A fare gli onori di casa il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Donato Cesana:

"Mi fa piacere vedere la sala piena (presenti circa un’ottantina di persone, ndr) - ha commentato - Ho l’onore e l’onere di presentarvi il “nuovo borgo”, come mi piace chiamarlo".

Al tavolo dei relatori anche il geometra Bruno Morganti dello Studio Lambro (che si occupa della direzione dei lavori), l’ingegnere Giuseppe Farina dell’impresa Baronchelli e l’architetto e capo settore dell’Urbanistica in Comune, Dario Nespoli.

L'inizio dei lavori

Per l’inizio dei lavori si aspetterà la conclusione delle festività pasquali evitando, in questo modo, di aumentare i disagi dei biassonesi nei giorni di festa.

"Abbiamo atteso il termine dei lavori della chiesa e ora possiamo iniziare - ha spiegato il vicesindaco - Partiamo da una situazione attuale che vede un centro storico un po’ povero di spazi per la comunità, con assenza totale di verde e situazioni di pericolosità per anziani e pedoni per l’elevato transito di auto".

Le aree in gioco

Le aree in gioco sono il sagrato della chiesa e le gradinate, piazza San Francesco (fronte e retro), via San Martino e il lato sinistro della chiesa (via Ansperto e via 4 Marie). La direzione dei lavori è affidata allo Studio Lambro:

"Cercheremo di creare meno disagi possibili - ha spiegato il geometra Morganti - Sarà un cantiere di tipo dinamico che comprende un’area di 3.800 metri quadrati. Il passaggio pedonale sarà sempre garantito così come gli accessi al domicilio per i residenti. Riteniamo importantissimo il confronto con la cittadinanza per capire se ci sono migliorie da attuare. Per questo lo stato di avanzamento dei lavori sarà documentato grazie a un sito internet con il quale potranno interagire i cittadini stessi indicando criticità e suggerimenti. Durante gli scavi ci seguirà anche uno studio di archeologia".

I tempi di durata del cantiere

L’ingegner Farina dell’impresa Baronchelli ha spiegato che "per la posa della pavimentazione verrà utilizzata la pregiata beola di granito della Val d’Ossola: un materiale di notevole pregio che renderà la piazza molto più bella e attraente". Nespoli ha poi spiegato i tempi di durata dell’intero cantiere che "dovrebbe concludersi entro un anno salvo imprevisti dovuti a eventuali ritrovamenti di reperti archeologici o difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali". Il valore complessivo dell’intervento sfiora i due milioni e 200mila euro: "Un lavoro che lascerà sicuramente il segno ed è motivo di orgoglio per me e per l’Amministrazione comunale" ha concluso il vicesindaco.

Le perplessità dei residenti

La ridefinizione dei parcheggi e l’inevitabile riduzione di posti auto è l’aspetto più critico sollevato da residenti e commercianti inerente il progetto di riqualificazione del centro.

"Andremo ad aumentare le zone di parcheggio senza disco orario e i posti persi saranno recuperati tra piazza Italia e largo Pontida - ha rassicurato il vicesindaco Donato Cesana - Cercheremo la collaborazione con altri Enti, ad esempio privati e oratorio, per trovare altre zone per i residenti che non potranno temporaneamente accedere ai loro garage durante la posa della pietra. L’obiettivo è aumentare la fruibilità del centro senza stravolgere le abitudini di chi ci vive ma limitando il traffico. E’ un progetto nato prima della pandemia, su esigenza di creare un salotto centrale nella nostra Biassono".

