Lavori in corso sulla Milano Meda: attenzione al restringimento di carreggiata

Nella notte

La provincia di Monza e Brianza ha annunciato il restringimento della carreggiata sulla Milano Meda nella notte tra lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo.

Lavori in corso sulla Milano Meda

La parziale chiusura al transito si rende necessaria per dei lavori in vista della manutenzione straordinaria dei ponti che verrà fatta nel mese di marzo. Nel dettaglio dalle ore 21 di stasera lunedì 28 febbraio 2022 alle ore 06 di martedì 1 marzo verrà ristretta la carreggiata Nord (direzione Como) con la chiusura della corsia di marcia, in corrispondenza del cavalcavia via Vignazzola a Meda.

Saranno svolte attività propedeutiche di messa in sicurezza della strada in vista dell’apertura dei prossimi cantieri di manutenzione straordinaria dei ponti.