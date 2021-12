Lavori in ritardo, il Comune: "E' colpa del maltempo"

Questione aperta

I cantieri a Usmate sono interrotti da una settimana

I lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale di competenza CAP non sono stati ancora completati a causa delle condizioni meteo non idonee

I lavori in ritardo

I lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale di competenza del Gruppo CAP, iniziati a fine novembre dopo le diverse sollecitazioni del Comune di Usmate Velate, sono interrotti da oltre una settimana causa condizioni meteo non idonee a realizzare l’intervento ad opera d’arte come comunicato dal CAP agli uffici comunali. L’Amministrazione comunale più di un mese fa aveva ribadito a CAP la necessità di intervenire quanto prima sul territorio per mettere in sicurezza le strade oggetto di scavo nei mesi passati, indicando come improrogabile la tempistica dei lavori. Ad oggi, la segnaletica orizzontale è stata ripristinata lungo le vie SP177bis/viale Europa, via della Brina, via Dante e via Cottolengo.

Il perdurare delle condizioni di umidità dell’asfalto, e la nevicata della scorsa settimana, hanno poi nei fatti impedito la prosecuzione e l’ultimazione della segnaletica al termine di via Cottolengo, via Manzoni e SP177 sino a incrocio con via Montale che riprenderanno non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno.

La segnaletica verrà ripristinata in corrispondenza dei dossi e degli attraversamenti pedonali, laddove esistenti appena possibile. Lungo le tratte interessate permane la cartellonistica indicante il cantiere aperto per il rifacimento della segnaletica in corso. Non appena verrà terminata la segnaletica e ripristinate le condizioni di sicurezza, verrà rimossa la cartellonistica e quanto posizionato dall’impresa per la segnalazione dei lavori in corso.