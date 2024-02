Nel corso della prossima settimana sono in programma diversi cantieri lungo la Tangenziale Est (A51), principalmente per lavori di manutenzione delle barriera di sicurezza e della segnaletica orizzontale.

Lavori in Tangenziale Est, chiusure in vista anche nel vimercatese

La società Milano Serravalle ha comunicato che:

- Dalle ore 22:00 di Martedì 20 Febbraio alle ore 05:00 di Mercoledì 21 Febbraio 2024, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nel tratto compreso tra gli svincoli S.P.13 Agrate Brianza (km 21+040) e S.P.208 Carugate (km 17+808), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo S.P.208 Carugate (km 17+808). Nell’ambito delle suddette lavorazioni resteranno altresì fruibili i rami di svincolo dell’interconnessione A4-A51 (Km 20+650) in entrata da Torino e Venezia per la medesima carreggiata sud.

- Dalle ore 22:00 di Mercoledì 21 Febbraio alle ore 05:00 di Giovedì 22 Febbraio 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.208 Carugate (km 17+808) da carreggiata sud (direzione Bologna-A1). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata per S.P.208 Carugate (km 17+808) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo indicato in loco prevede l’indirizzamento del traffico al successivo svincolo S.P.113 Cernusco sul Naviglio (km 15+760).

- Dalle ore 22:00 di Mercoledì 21 Febbraio alle ore 05:00 di Giovedì 22 Febbraio 2024, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Usmate) con obbligo di uscita allo svincolo Vimercate Centro (Km 25+165). Contestualmente sarà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.2 Vimercate Sud (Km 24+798) per la medesima carreggiata nord. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale attraverso il medesimo complesso di svincoli (entrata Vimercate Centro Km 26+623).

- Dalle ore 22:00 di Giovedì 22 Febbraio alle ore 06:00 di Venerdì 23 Febbraio 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da C.A.M.M. (km 3+084) per carreggiata nord (direzione A4-Venezia). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in direzione sud allo svincolo MI-Mecenate (km 2+594) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

- Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Venerdì 23 Febbraio 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.208 Carugate (Km 17+808) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo precedente S.P.113 Cernusco sul Naviglio (km 15+760).

Lavori anche sulla Sp58

Per lavori di rimozione targa segnaletica sulla S.P.58 di competenza della Provincia di Monza e della Brianza, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

- Dalle ore 22:00 di Venerdì 23 Febbraio alle ore 06:00 di Sabato 24 Febbraio 2024, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per Usmate – Velate Sud (km 29+180) da entrambe le carreggiate nord (direzione Lecco) e sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria.