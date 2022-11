La società Milano Serravalle ha comunicato che nella settimana dal 28 novembre al 2 dicembre saranno effettuate diverse chiusure, in orario notturno, per il completamento dei lavori di riqualifica e potenziamento della ex S.P.46 Rho-Monza.

Lavori in Tangenziale Nord, attenzione alle chiusure la prossima settimana

In particolare dalle ore 22:00 di lunedì 28 novembre alle ore 06:00 di mercoledì 30 novembre 2022, esclusivamente in pari orario notturno e per due notti consecutive, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’interconnessione con S.P. ex S.S.35 (Km 14+200) in uscita per la direzione Milano e Meda da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico allo svincolo SP9 S.P.9 Vecchia Valassina (km 11+531) per la successiva uscita da carreggiata nord.

Inoltre dalle ore 22:00 di mercoledì 30 novembre alle ore 06.00 di giovedì 1 dicembre 2022, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra l’Interconnessione con Autostrada A8 in competenza ASPI e disinnesto con S.P. ex S.S.35 (km 14+200). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Autostrada A4 e sulla S.P.35 MI-Meda (ex S.S.35 dei Giovi) attraverso lo svincolo di Cormano.

Infine per lavori di competenza ASPI 2° tronco di Milano, verranno effettuate le seguenti chiusure:

- Dalle ore 22:00 di venerdì 2 dicembre alle ore 05:00 di sabato 3 dicembre 2022, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A52-A4 in uscita per Venezia (Km 4+304) da entrambe le carreggiate nord (direzione Como-Meda) e sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Autostrada A4 al casello di Agrate Brianza (A4, km 145+900).