Lavori in Valassina, tratto chiuso per oltre 3 mesi

L'estate è stata a dir poco calda, ma l'autunno potrebbe esserlo ancora di più. Almeno per i migliaia di automobilisti che quotidianamente percorrono la Valassina

Lavori in Valassina

Per consentire, infatti, la manutenzione straordinaria dei sovrappassi alla Strada statale nei territori comunali di Monza, Lissone e Verano dal km 13,800 al km 31,650 della Valassina, Anas ha programmato la chiusura al transito ai pedoni e velocipedi lungo le piste ciclabili lungo le complanari alla SS 36 in direzione

Sud, per ragioni di sicurezza dell'utenza e dei lavoratori. Ma non solo perché per la manutenzione straordinaria al sovrappasso di Verano Brianza, dalle 9 di martedì 16 agosto verrà chiusa al traffico la Statale dal km 24,400 al km 23,000 direzione Milano. Il percorso alternativo è rappresentato dalla viabilità comunale.

E se in questi giorni probabilmente i contraccolpi saranno limitati, c'è da rabbrividire per quello che accadrà tra qualche settimana. Perché la riapertura del tratto di Valassina è prevista per il 30 novembre 2022.