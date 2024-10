Lavori in via Diaz, soppressa la fermata del bus, pioggia di lamentele: «Arrivare a scuola è un terno al lotto»

Pullman che non passano, studenti lasciati a piedi, fermate soppresse. Numerose le lamentele dei genitori e degli studenti a Desio: «Prendere il pullman per andare a scuola al mattino è diventato un vero e proprio terno al lotto», affermano.

Lavori in via Diaz, soppressa la fermata del bus, pioggia di lamentele

A creare il disagio sono i lavori di manutenzione in via Diaz, che hanno modificato la viabilità e costretto a deviare anche il percorso dei bus. La fermata è stata al momento eliminata. «Abitiamo a Spaccone - racconta una mamma - Già tempo fa è stata eliminata la fermata alla Coop che era comodissima. A parte che non ci sono stati avvisi la scorsa settimana, e i ragazzi più di una volta sono stati lasciati a piedi. Bisogna arrivare alla fermata del Municipio, con il traffico che c’è al mattino in città. E anche lì sperare che il pullman di Autoguidovie non sia passato prima rispetto all’orario previsto. E’ un disagio veramente grave». Una situazione che nei giorni scorsi è stata segnalata da parecchi. ù

«Per gli studenti che devono arrivare a Lissone è diventata una vera e propria impresa prendere il pullman, quasi quasi si fa prima ad accompagnarli direttamente in auto. Poi, però, anche i genitori lavorano e hanno degli orari a cui attenersi, e a scuola i ritardi, anche se dovuti al pullman, non vengono tollerati. E’ un caos».

Saltate le fermate in via Diaz (via Diaz/XX Settembre, Diaz/Boccaccio, Diaz/Rimembranze, Diaz/Fiume, Diaz/corso Italia) per i lavori che proseguiranno fino al 25 ottobre. Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria con ripristino del manto stradale; da cronoprogramma le opere riguarderanno il tratto tra via Milano e via XX Settembre (intersezione con via Diaz esclusa). Nel pezzo interessato dall’intervento è stato istituito il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati dalle ore 7 alle 17 fino al 25 ottobre. La scorsa settimana era toccato invece al tratto tra via XX Settembre e via Baracca.