Lavori in via San Giuseppe per il rifacimento dell'acquedotto

Lavori in corso in via San Giuseppe a Triuggio per il rifacimento della rete dell’acquedotto.

Lavori per l'acquedotto

L’intervento sarà realizzato da BrianzAcque, l'azienda pubblica che gestisce industrialmente il ciclo idrico integrato della provincia di Monza e Brianza, e avrà una durata di oltre cinque mesi. Si tratta di sostituire vecchie tubazioni deteriorate dal tempo e dall’uso prolungato, caratterizzate da numerose perdite idriche e da frequenti rotture. In particolare, le condotte obsolete verranno sostituite con elementi nuovi di zecca e di portata calibrata sulle reali necessità della popolazione da servire.

Le vie interessate

Le vie interessate dai cantieri partiti oggi (lunedì 30 gennaio 2023) e curati dal settore progettazione e pianificazione dell’utility dell’idrico locale, sono oltre a via San Giuseppe anche via IV novembre, San Francesco e via Gramsci. Durante i lavori in via San Giuseppe sarò istituito il senso unico alternato e regolato da un impianto semaforico. Il costo complessivo dell’opera ammonta a 390mila euro.

