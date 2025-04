"Lavori lunghi e faticosi" per la metrotranvia che collegherà Milano Parco Nord a Seregno. Lo ha riferito l'assessore alla Viabilità, Giuseppe Borgonovo, nella recente assemblea indetta dal Comitato di quartiere Sant'Ambrogio.

Metrotranvia, fine cantieri nel 2028

I lavori dell'intera tratta "dovevano durare circa 34 mesi, ma oggi come tempi generali per la chiusura dei cantieri ci attestiamo tra il 2027 e il 2028 - ha spiegato l'assessore ai residenti del quartiere - Molte complicanze sono legate al fatto che la ditta appaltatrice dei lavori si trova in liquidazione coatta amministrativa: ora si pensa alla cessione del ramo d’azienda per dare maggiore continuità alle opere. Salvo quelli di via Milano, i micro cantieri sono tutti aperti e finché non verranno completati non se ne apriranno di nuovi".

Metrotranvia, capolinea collegato alla stazione

Il principale intervento dell'Amministrazione è stato la variante progettuale del capolinea, "che avrà la stazione e non via Milano come punto di sbarco finale, grazie alla creazione di un percorso interrato che arriverà allo scalo ferroviario". In via Milano "siamo contenti che la sottostazione elettrica non abbia un impatto così devastante sul territorio, mentre abbiamo lavorato sull’incrocio tra le vie Platone ed Erodoto per salvare i cedri".

La riqualificazione della stazione

Fra i temi trattati nell'assemblea il contrasto all'abbandono dei rifiuti, anche con la nuova disposizione dei cestini come disincentivo e una campagna porta a porta per sensibilizzare la raccolta differenziata, oltre alla riqualificazione degli orti del tempo libero e la sistemazione della stazione ferroviaria, nella quale sarà istituito un presidio della Polizia Locale.

Al Meredo la nuova rotatoria

Nella prossima estate, inoltre, partiranno i lavori per realizzare la nuova rotatoria di via Nazioni Unite al Meredo, attesa da anni per alleggerire il traffico da e per Seveso. "Un’opera complicata vista anche la pendenza del terreno - ha illustrato il vicesindaco William Viganò - La rotatoria avrà una corona di otto metri di diametro, una carreggiata di nove metri con due corsie. Manterremo la ciclopedonale che va a Santa Valeria, mentre sul lato opposto ci sarà il marciapiede di un metro e mezzo. L’obiettivo principale è di mettere in sicurezza il tratto stradale".