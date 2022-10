I lavori in corso e il conseguente spostamento di alcuni banchi al mercato di via Paganini a Bovisio Masciago ha mandato su tutte le furie un buon numero di ambulanti.

Lavori nella piazza del mercato, banchi spostati: «Che disagio!»

La settimana scorsa sono cominciate le opere di demolizione della tribuna per lasciare posto a una striscia di verde, un’altra zona di cantiere è quella antistante al bar dove verrà realizzata un’aiuola rettangolare. Opere che prevedono la riqualificazione dell’intera piazza con interventi di deimpermeabilizzazione mirati a migliorare il drenaggio delle acque.

Mercoledì scorso dunque, i banchi posizionati nelle aree più prossime alle estremità della piazza interessate dai lavori, sono state ricollocate nella zona centrale.

Benché siano stati predisposti dal Comune dei cartelli nella vecchia postazione dei banchi per segnalazione il cambio di posto ai clienti, non sono mancate le lamentele.

Commercianti risentiti

«Abbiamo il posto in questa piazza dal 1962, la nostra licenza è una delle più vecchie ed eravamo riusciti a guadagnare una buona posizione ma adesso ci è stato assegnato questo nuovo posto e non abbiamo alternative - ha detto la merciaia Patrizia Maffi - sarebbe stato meglio approfittare di questi lavori per riorganizzare tutto il mercato assegnando i posti in base all’anzianità e ci vorrebbe anche qualche posto auto in più per i clienti».

"La nostra licenza è la più vecchia"

Particolarmente risentito anche Claudio Leo che si è dovuto spostare con la bancarella di intimo della moglie Luisa Riva: «Abbiamo il banco a Bovisio dal 1946, la nostra è la licenza più vecchia e avevamo una buona posizione. Adesso siamo i più penalizzati, oggi abbiamo venduto un quarto rispetto al solito. Già come commercianti abbiamo tante difficoltà, ci mancava solo questa imposizione, purtroppo non si tratta di una misura provvisoria ma sarà per sempre così, per noi è una rovina. A questo punto era meglio rifare la graduatoria per assegnare i posti».

Nuovi spazi bocciati anche dai titolari delle bancarelle di casalinghi e intimo

Anche il banco di casalinghi di Roberto Lasorsa era proprio vicino al bar. «Alcuni clienti hanno fatto fatica a trovarci ma oggi tutto sommato è andata abbastanza bene. Comunque è ancora troppo presto per dare un giudizio» ha detto con cautela ma resta perplesso per il progetto generale.

Boccia senza esitazione l’intervento in piazza piazza Maria Grazia Bergamo, titolare di una bancarella di intimo: «E’ sicuramente un disagio, i clienti fanno fatica a trovarci e io oggi non ho lavorato, adesso vedremo nelle prossime settimane. Il Comune diceva che lo spostamento ci sarebbe stato comunicato con largo anticipo, invece è stato solo una settimana prima». Secondo la commerciante, il nuovo progetto dimentica le esigenze di un mercato: «Con tutte le aiuole che dovranno fare sarà un disastro passare con i camion. Sarebbe stato meglio ridurre l’area del mercato, concentrando i banchi, e creare più parcheggi, ma purtroppo le esigenze dei commercianti non vengono mai ascoltate».

Positiva Angela Frigerio

Angela Frigerio, titolare di un banco di abbigliamento, vede invece positivamente i cambiamenti che coinvolgeranno la piazza: «Con questa disposizione dei banchi il mercato sembra più compatto e si presenta meglio, per ora ci stiamo trovando bene. Siamo stati rassicurati che l’intervento sarà migliorativo e siamo fiduciosi della novità».

Il commento del sindaco

Sulla questione, il sindaco Giovanni Sartori ha ribadito l’aspetto positivo dell’intervento (che sarà realizzato con fondi regionali): «Si tratta di un’opera sicuramente migliorativa per la vivibilità della piazza ma avrà benefici anche per la funzionalità del mercato» ha detto.