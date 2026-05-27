Nuove modifiche temporanee per la viabilità di Desio legate ai cantieri di Pedemontana.

Lavori Pedemontana, nuove modifiche alla viabilità per il weekend

Per consentire i lavori di spostamento dei cavi e tralicci dell’alta tensione (linea “Cislago-Dalmine”), il Comune di Desio ha emesso una nuova ordinanza che regolerà il traffico nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 maggio 2026.

L’Amministrazione Comunale ha fortemente insistito affinché questi interventi venissero eseguiti esclusivamente di sabato e domenica. L’obiettivo è chiaro: ridurre al minimo i disagi per i cittadini, evitando di pesare sul traffico già intenso dei giorni feriali, quando la maggior parte delle persone si sposta per raggiungere il posto di lavoro o gli istituti scolastici.

L’intervento

L’intervento riguarda nello specifico i tralicci elettrici e non è il proseguimento dei lavori precedenti sulla galleria artificiale, poiché non era stato possibile inserirli nello stesso cronoprogramma.

Nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 maggio, dalle ore 7 alle 18, sarà vietato il transito nei tratti interessati dai lavori, nello specifico: via Carlo Alberto dalla Chiesa: nel tratto tra via Milano e via Mazzini; via Milano: nel tratto tra via Europa e via Como e via Guido Rossa: nel tratto tra via Milano e via Due Palme.

Sarà comunque consentito l’ingresso ai residenti e alle attività commerciali nei tratti immediatamente precedenti il cantiere.

Sicurezza e accessi

La chiusura si è resa necessaria per tutelare la sicurezza di tutti: la presenza del cantiere e le operazioni sui cavi elettrici potrebbero infatti rappresentare un pericolo, se il traffico non venisse deviato. Verrà comunque garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e, per quanto possibile, ai residenti che devono raggiungere le proprie abitazioni, a meno che non siano disponibili percorsi alternativi.

Le deviazioni saranno chiaramente indicate sul posto da appositi cartelli che suggeriranno i percorsi alternativi, anche verso i comuni vicini. Si raccomanda a tutti la massima attenzione e prudenza nell’avvicinarsi alle aree di cantiere.